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وزارة العمل تنفذ لقاءات توعوية حول آلية تسجيل جمعيات تعاونية جديدة

15 كانون ثاني / يناير 2020 11:17

وزارة العمل تنفذ لقاءات توعوية حول آلية تسجيل جمعيات تعاونية جديدة
وزارة العمل تنفذ لقاءات توعوية حول آلية تسجيل جمعيات تعاونية جديدة

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال مديرية عمل خان يونس ممثلة برئيس قسم هيئة العمل التعاوني أ. هاني جمعة محاضرة توعوية  حول “مفاهيم العمل التعاوني وإجراءاته” لمجموعة من الفتيات العاملات في مجال  المشغولات اليدوية والخياطة؛ تمهيداً لتسجيل جمعية تعاونية جديدة.
وفي ذات السياق،  استقبل  قسم التعاون في مديرية عمل غزة ممثلاً بالأستاذ خالد موسي عدداً من المراجعين؛ لشرح  خطوات تسجيل جمعية تعاونية زراعية، حيث تم مناقشة نشاط واختصاص الجمعية التي سيتم انشاؤها و الاتفاق على البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء الجمعية.
ويأتي ذلك في إطار التوعية بإجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية،  لما في ذلك من عظيم الأثر في التوعية بأهمية التعاونيات و مردودها الاقتصادي على المجتمع ككل، و المساهمة في خفض معدلات الفقر والبطالة، وخلق فرص العمل، وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.

82012087_1556538611168017_3392565989613764608_o وزارة العمل تنفذ لقاءات توعوية حول آلية تسجيل جمعيات تعاونية جديدة
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