مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 148 مستوطنًا بينهم 105 طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من القوات الخاصة، بالإضافة إلى اقتحام 7 عناصر من مخابرات الاحتلال.

وذكرت أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية، وانتهاكات من المستوطنين، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.