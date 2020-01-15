وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ تشرع في إزالة الرمال المتراكمة في ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تعقد ورشة تعريفية حول مرض"سل الزيتون" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ لقاءات توعوية حول آلية تسجيل جمعيات تعاونية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية تمكين المرأة التابع للتنمية الاجتماعية يشارك في يوم ترفيهي بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الطرق بوزارة المواصلات تلتقي مع رئيس بلدية بني سهيلا وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف 20 طناً من مخلفات مصانع الأعلاف من مزارع الحيونات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2389) الأربعاء 15/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ18 في معتقلات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على معدات ورشة حدادة في كفر الديك بسلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى.. شتاءٌ يُؤلمهم وبرد يُحاصرهم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى

15 كانون ثاني / يناير 2020 11:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 148 مستوطنًا بينهم 105 طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من القوات الخاصة، بالإضافة إلى اقتحام 7 عناصر من مخابرات الاحتلال.

وذكرت أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية، وانتهاكات من المستوطنين، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟