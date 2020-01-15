"الصحة": نقلة نوعية في مستشفى الولادة الجديد والحضانة بمستشفى شهداء الأقصى

الوسطى- الرأي

أكدت وزارة الصحة على سعيها لتعزيز خدماتها الطبية والتشخيصية في مرافقها الصحية بكافة محافظات قطاع غزة، وذلك من خلال المشاريع الانشائية والتطويرية وتأهيلها لتقدم خدماتها الطبية، بما يليق مع مواطنيها.

وقام وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش الوزارة بافتتاح مستشفى الولادة والأطفال بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بمحافظة الوسطى لتوفير كافة الرعاية الطبية المطلوبة في النصف الأخير من العام المنصرم 2019 وذلك بتكلفة (7) ملايين دولار، وسعة (74) سرير مبيت للمرضى.

من جهته، أوضح مدير مستشفى شهداء الأقصى د. كمال خطاب أن افتتاح مستشفى الولادة والحضانة يمثل خطوة متقدمة في خطة تطوير العمل الصحي بالمستشفى والذي أضاف نقلة نوعية للخدمات المقدمة للنساء والأطفال على حد سواء في ظل الزيادة السكانية الكبيرة في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

يذكر أنه تم إنجاز مشروع المستشفى بتمويل مشترك من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، واللجنة العليا في الأردن وهو يتكون من بدروم على مساحة 1200 م2، وطابقين على مساحة 3600 م2، بتكلفة بلغت أربعة ملايين للبناء، وثلاثة ملايين للمعدات والتجهيزات الطبية.

