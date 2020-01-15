تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جامعة القدس المفتوحة بالوسطى

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى سبل التعاون والعمل المشترك بين المديرية وجامعة القدس المفتوحة "فرع الوسطى" .

جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم هشام الحاج وفداً من الجامعة ضم كل من المساعد الأكاديمي د. أشرف أبو ندى و د. خالد مونس ود. هشام أبو جلمبو ود. فؤاد حمادة ومنسق العلاقات العامة بالجامعة جهاد بدوان، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد، مثمناً دور جامعة القدس المفتوحة الكبير في نشر العلم والمعرفة في فلسطين كونها من أقدم واكبر مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وتضم العدد الأكبر من الطلاب، مؤكداً على أهمية وقوة التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وجامعة القدس المفتوحة وكافة المؤسسات التعليمية والتربوية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز بما يهدف لتقديم خدمة تعليمية معاصرة ومتطورة للطلبة.

من جانبه شكر، الوفد مديرية الوسطى على حسن الاستقبال، مهنئاً بالفصل الدراسي الجديد، وأكد على تعزيز التعاون بين الجامعة والمديرية، مؤكداً على التواصل المستمر مع وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى لتطوير العملية التعليمية، وتم التطرق إلى التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة ومنها زيارة المشرفين التربويين للجامعة ومجال البحث العلمي وغيرها من البرامج التي تساهم في تطوير المسيرة التعليمية