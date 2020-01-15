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"الشباب والرياضة" تفتتح بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة

15 كانون ثاني / يناير 2020 12:46

"الشباب والرياضة" تفتتح بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء،  بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة ، على ملعب اليرموك بغزة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة واللجنة البارالمبية، برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

و حضر الافتتاح العديد من الشخصيات الرياضية , اضافة لممثلي الأندية واللاعبين المشاركين في المنافسات المختلفة .
وشارك في البطولة عشرات اللاعبين يمثلون "8 " أندية هي :" الجزيرة، السلام، الهلال الأحمر، الصداقة، الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، المجمع الإسلامي، الجامعة الإسلامية، البسمة".
وتضمنت المنافسات ألعاب : دفع الجلة، ورمي القرص، والوثب الطويل، وسباق الجري لمسافة (100 متر، و400 متر) .
وتشكل البطولة فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية من لاعبي ذوي الإعاقة , خاصة أنها تقام لأول مرة منذ سنوات , في ظل ما تعانيه رياضة ذوي الإعاقة من نقص في التمويل والرعاية .

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