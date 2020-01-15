وزير الداخلية السابق يهنئ النيابة العامة لحصولها على جائزة النزاهة

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وزير الداخلية السابق والنائب في المجلس التشريعي، أ.فتحي حمّاد، وذلك لتهنئة النيابة العامة لحصولها على جائزة النزاهة والشفافية لعام 2019م على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد الوزير حمّاد، أن الفوز المشرِّف للنيابة العامة على مستوى الوطن يشكل انتصاراً للقيم والمبادئ الأصيلة لمسار التغيير والإصلاح، خاصة أنه جاء من مؤسسة مستقلة تعنى بتقييم النزاهة والشفافية، معتبراً أن التكريم يتعدى السلطة القضائية وصولاً إلى الحكم الرشيد، وخدمة أبناء شعبنا وقضاياه الوطنية العادلة.

من جانبه، أكد النائب العام على مواصلة النيابة العامة ريادتها في المسئولية المجتمعية وترسيخ عدالة الإجراء، والالتزام بالمتابعة والمساءلة، لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، ومضاعفة الجهود لاستمرارية تطبيق سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم التي تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في ظل سيادة القانون.--

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