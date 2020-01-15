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وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل لتعزيز سلوك الموظفين

15 كانون ثاني / يناير 2020 01:04

وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل لتعزيز سلوك الموظفين
وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل لتعزيز سلوك الموظفين

غزة- الرأي

نظمت العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية - الشق المدني ورشة عمل بعنوان" تعزيز الأداء السلوكي للموظفين في المؤسسات الحكومية".

 ونوهت إلى أن عملية تقييم الأداء السلوكي للموظفين من العمليات الهامة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية، وعليه تعتبر من أهم مسؤوليات القيادة  على جميع مستويات المؤسسة إبتداءًا من الإدارة العليا وانتهاءًا بالعاملين في أقسام المؤسسة .

 وبينت أن  تحقق العملية للأهداف المرجوة منها يجب التعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبمشاركة جميع الاطراف التي من الممكن ان تستفيد من النتائج .

 وقالت العلاقات العامة:" انطلاقاً من مشروع "تعزيز الأداء السلوكي في المؤسسات الحكومية" الذي أقرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء – غزة، فقد استجابة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية – الشق المدني لهذا المشروع ، فنفذت على الفور ورشة عمل لجميع مندوبي العلاقات العامة والإعلام بكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة ".

وأوضحت أنه  تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات وتوزيع أوراق عمل عليهم لتتشارك كل مجموعة في طرح البنود ( السلبية وطرق علاجها _ والإيجابية وطرق تنميتها ) وبنود ( بناء جسور التواصل بين الموظف والجمهور – وتوفير وسائل الراحة للتعامل مع الجمهور بما يضمن رضى الجمهور عن الخدمة المقدمة )

كما تم التوصل لنتائج وتوصيات سيتم رفعها إلى السيد وكيل وزارة الداخلية المساعد الأستاذ: عاهد محمد حمادة، أيضاً سيتم رفع التوصيات والنتائج إلى العلاقات العامة والإعلام المركزية .

وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل لتعزيز سلوك الموظفين 11c41c9c-c06b-48f0-b319-74e0467a7148
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