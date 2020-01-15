"الاتصالات" تعلن عن عطاء تلزيم إدارة وتشغيل مكاتب بنك البريد

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، عن رغبتها في التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل مكاتب بنك البريد في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار دورها في تنظيم عمل قطاع غزة وتحقيق أفصل خدمات بريدية للمواطن الفلسطيني.

وبينت أن عملية التعاقد تتضمن عدد من الشروط، وهي: أن تكون الشركة مساهمة، وتتمتع بنشاط استثماري/ مالي/ مصروفي/ ائتماني، كما تمتلك الشركة إمكانية تقديم الضمانات اللازمة لكافة الأنشطة والبرامج حسب كراس العطاء.

ولفتت إلى أن الشركات التي ترغب بالمشاركة بعطاء تشغيل وإدارة مكاتب بنك البريد في قطاع غزة، التقديم للوزارة بطلب للحصول على كراس العطاء، وذلك من خلال التوجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الإدارة العامة للتراخيص الكائنة في مدينة غزة.

وأفادت بأن شراء كراس العطاء يبلغ قيمته 500 دولار غير مستردة وذلك خلال فترات الدوام الرسمي، منوهةً إلى أن آخر موعد للشراء كراس العطاء في 30 يناير 2020.