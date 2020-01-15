مدير التحفيظ بالأوقاف يعقد اجتماعاً بمشرفي الاختبارات

غزة- الرأي

عقد مدير دائرة التحفيظ حمد النجار اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمشرفي الاختبارات على مستوى محافظات قطاع غزة، وذلك لمناقشة معايير الاختبارات التجميعية حسب خطة الحفظ والمراجعة.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة مدير العمل النسائي أ. مها الشوبكى ورئيس الشعبة منال حمد ورئيس قسم مراكز التحفيظ أ. توفيق حماد ورئيس الشعبة أ. عبد الرحمن عسقول.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات ذات العلاقة كان أبرزها الاختبارات المتفرقة والمراحل والاختبارات المجتمعة, معاييرها حسب خطة الحفظ والمراجعة.

كما واستعرض النجار خلال اللقاء جملة من أبرز وأهم انجازات دائرة التحفيظ خلال العام الماضي, وترتيبات دائرته للمرحلة المقبلة وصولًا لتحقيق ما تصبوا اليه الوزارة في تخريج جيل قرآني واع قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية.

وثمن النجار جهود المشرفين, معربًا عن أمله مزيدًا من التقدم والعطاء في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ذات السياق، عقد مدير دائرة مشيخة المقارئ الشيخ محمد حمدونة اجتماعا بمشرفي الدورات على مستوى المحافظات, لمناقشة عدة ملفات تتعلق بمهام العمل لعام 2020م ومناقشة انجازات عام 2019 م.