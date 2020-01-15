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لمناقشة آليات العمل

مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعًا مع موظفي قسم الوعظ

15 كانون ثاني / يناير 2020 01:48

مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعًا مع موظفي قسم الوعظ
مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعًا مع موظفي قسم الوعظ

خان يونس- الرأي

عقد مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان اجتماعًا مع موظفي قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية لمناقشة آليات العمل وملفات الوعظ والبرامج والانشطة المراد تنفيذها خلال العام الجديد، بمشاركة رئيس القسم الجديد الشيخ أيمن النجار ورئيس قسم الوعظ السابق الشيخ محمد أبو عامر.
واستعرض الغلبان جهود قسم الوعظ والإرشاد خلال المرحلة الماضية, والأهمية التي يتمتع بها في تقديم الدعوة والخطاب الوسطي للجمهور, معربًا عن أمله أن يعين النجار على حمل هذه الأمانة وأن تكلل جهوده وطاقم العمل بالنجاح, مثمنًا في الوقت ذاته جهود رئيس قسم الوعظ السابق الشيخ محمد أبو عامر
كما وتناول اللقاء مناقشة الخطة الجديدة وتقاسم الأدوار وشرح طبيعة عمل القسم, معربين عن املهم أن يوفقهم الله في مسيرة الوعظ والارتقاء بمستوى الموظفين وتحقيق رسالة الدين.

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