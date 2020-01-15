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لجنة تعزيز السلوك القيمي تزور إذاعتي صوت الأقصى وغزة FM

15 كانون ثاني / يناير 2020 01:50

غزة - الرأي

نظمت اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي زيارتين اثنتين لمقرّي إذاعتي صوت الأقصى وغزة FM بمدينة غزة.

وترأس وفد اللجنة أ. إسماعيل الثوابتة رئيس اللجنة الإعلامية وأ. عبد الله كرسوع أمين سر اللجنة الإعلامية وأ. حسن النجار عضو اللجنة الإعلامية، حيث التقى الوفد بمدير إذاعة صوت الأقصى أ. علاء العطار وبمدير إذاعة غزة FM أ. حسام الريس.

وقال إسماعيل الثوابتة: "إن هذه الزيارات تأتي في إطار التشبيك مع وسائل الإعلام المختلفة وإيصال الرسالة السامية التي تحملها اللجنة نحو المجتمع الفلسطيني"، مؤكدا على أهمية إشراك المجتمع المحلي في تبني القضايا المجتمعية الخلّاقة والمختلفة.

وأوضح الثوابتة على أهمية مشاركة الجميع في تعديل وتقويم السلوك المجتمعي السلبي كجهد جماعي يحتاج إلى تكاتف الجميع وخاصة وسائل الإعلام التي تعدّ ركيزة أساسية في نشر الثقافة الإيجابية في المجتمع وفئاته المختلفة.

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