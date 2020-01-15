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تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس

15 كانون ثاني / يناير 2020 01:51

تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس
تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمديري ومديرات المدارس في مركز التدريب التربوي، بحضور عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وسمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وهنأهم ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2019- 2020، وثمن جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول الذي تكلل بالنجاح والتميز.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود في الفصل الدراسي الثاني، وضبط حضور الطلبة وانتظام الدراسة حتى نهاية الفصل، مشيراً إلى أن الامتحان التجريبي للثانوية العامة سيُعقد بتاريخ 10/4/2020، في حين أن الوزارة قررت عقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة بتاريخ 30/5/2020.

ونوه إلى أن امتحانات النقل للمراحل من الخامس الأساسي حتى الحادي عشر ستكون موحدة على مستوى المديرية وسوف تُعقد بتاريخ 6/5/2020، متمنياً أن يكلل هذا العام بنتائج متميزة، وأشار إلى أن المديرية شرعت في الترتيب لتكريم الطلبة المتميزين في نتائج امتحانات الثانوية العامة وذلك من خلال منحة المغفور له بإذن الله د. فاروق الفرا.

وأكد على ضرورة الاجتماع بالمجتمع المحلي وأولياء الأمور وعرض إنجازات المدارس من خلال تلك اللقاءات.

من جانبه، أشار  أبو شتات إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطوير الميدان وتجويد العملية التعليمية، وتحدث عن ضرورة عقد احتفالات أوائل الطلبة في المدارس على أن تنتهي في العاشر من فبراير.

في كلمته ذكّر  العسولي بضرورة الانتهاء من تقييم الأداء للمعلمين، وضرورة متابعة الخطط الدراسية للمعلمين وخاصة في المرحلة الثانوية، ومتابعة إجازات المعلمين مع الشئون الإدارية، وطلبيات المدارس مع الشئون المالية أولاً بأول.

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