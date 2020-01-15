علماء فلسطين تنظم ورشة عمل حول "اتفاقية سيداو"

نظمت رابطة علماء فلسطين ورشة عمل بعنوان: " اتفاقية سيداو في ميزان الشريعة ", بحضور جمع من علماء رابطة علماء فلسطين وعلماء الجامعة الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ووزارة الأوقاف والحركة النسائية الإسلامية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

ورحب رئيس رابطة علماء فلسطين، مروان أبو راس بالحضور، وأشار إلى أهمية وقوف العلماء وتبيان موقفهم تجاه اتفاقية سيداو التي تزعم محاربة التمييز ضد المرأة زوراً وبهتاناً بإدعاء المساواة بينهما، وتبيح الزنا بالرضا بين الطرفين وممارسة العلاقة غير الطبيعية يعني المثلية بين كل جنس كاللواط والسحاق مما يتعارض مع بشكل سافر مع شريعتنا الغراء والفطرة البشرية.

وأضاف بقوله: " هذه الوثيقة تطالب الدول الموقعة عليها بتغيير التشريعات والقوانين التي تتعارض معها, أي إنها تدعو إلى الانقلاب الكامل على التشريعات الإسلامية المعتمدة تحت عنوان قوانين الأحوال الشخصية فيها ".

وفي كلمات متعددة للمشاركين بالورشة , أكدوا على رفضهم الكلي لهذه الاتفاقية, وبينوا مخالفة بنودها للشريعة الإسلامية، واعتبر المجتمعون أن توقيع محمود عباس على هذه الاتفاقية خروج عن قيم المجتمع وتعاليم دينه وانقلاب واضح على القانون الأساسي والقوانين المعمول بها في فلسطين، وطالبوا بضرورة سحب التوقيع عليها فوراً ودون تردد.

وقد خلصت الورشة إلى عدة توصيات مهمة ستقوم لجنة مختصة بتجميعها وتنقيتها ونشرها.