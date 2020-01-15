وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين تنظم ورشة عمل حول "اتفاقية سيداو" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعزيز السلوك القيمي تزور إذاعتي صوت الأقصى وغزة FM وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعًا مع موظفي قسم الوعظ وكالة الرأي الفلسطينية مدير التحفيظ بالأوقاف يعقد اجتماعاً بمشرفي الاختبارات وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تعلن عن عطاء تلزيم إدارة وتشغيل مكاتب بنك البريد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل لتعزيز سلوك الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية "النمرة" يكشف عن نجاح سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات
أخبار » الأخبار الحكومية

استهدف (1440) أسرة فقيرة...

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة

15 كانون ثاني / يناير 2020 02:04

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة
الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع اللحوم الطازجة والذي استهدف (1440) أسرة فقيرة في قطاع غزة وذلك خلال شهر يناير 2020، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (5) رأس عجل و(7) رأس خروف خلال شهر يناير الحالي استفاد من هذا المشروع بالكامل (1440) أسرة فقيرة، مشيرًا الى أن المشروع لا يزال مستمراً خلال الايام القادمة.

ووجه اسليم شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية علي جهودها المباركة، ودعمها ومساندتها لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تحيط به.

من جهته، أكد مدير مجموعة عطاء م. جهاد حلس أن المجموعة تستشعر مدى حاجة هذه الأسر لمثل هذه المساعدات، مشددًا على أن المجموعة بكامل طواقمها يواصلون الليل بالنهار للتخفيف عن الأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتًا إلى أن عطاء لن تدخر جهدًا في مواصلة تقديم يد العون للمحتاجين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟