الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع اللحوم الطازجة والذي استهدف (1440) أسرة فقيرة في قطاع غزة وذلك خلال شهر يناير 2020، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (5) رأس عجل و(7) رأس خروف خلال شهر يناير الحالي استفاد من هذا المشروع بالكامل (1440) أسرة فقيرة، مشيرًا الى أن المشروع لا يزال مستمراً خلال الايام القادمة.

ووجه اسليم شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية علي جهودها المباركة، ودعمها ومساندتها لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تحيط به.

من جهته، أكد مدير مجموعة عطاء م. جهاد حلس أن المجموعة تستشعر مدى حاجة هذه الأسر لمثل هذه المساعدات، مشددًا على أن المجموعة بكامل طواقمها يواصلون الليل بالنهار للتخفيف عن الأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتًا إلى أن عطاء لن تدخر جهدًا في مواصلة تقديم يد العون للمحتاجين.