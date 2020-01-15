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مستشفيات الصحة تنفذ دورات عملية للتصوير التليفزيونى للمواليد الخدج

15 كانون ثاني / يناير 2020 02:21

مستشفيات الصحة تنفذ دورات عملية للتصوير التليفزيونى للمواليد الخدج
مستشفيات الصحة تنفذ دورات عملية للتصوير التليفزيونى للمواليد الخدج

غزة- الرأي

نفذت أقسام حضانات مستشفيات وزارة الصحة،  دورة عملية للتصوير الطبى التليفزيونى لرأس المواليد الخدج، والتى استهدفت الطواقم الطبية داخل الحضانات لمعرفة كيفية التصوير التليفزيوني والاكتشاف المبكر لبعض الحالات المرضية للمواليد الخدج.

وأوضحت د.شيرين عابد رئيس قسم الحضانة بمستشفى النصر، أن هذا الجانب العملى استهدف فئة المواليد الخدج كونهم الأكثر عرضة من غيرهم للنزيف الدماغى،منوهة الى أن هذا المشروع استهدف مستشفيات النصر وكمال عدوان ومجمع الشفاء وناصر الطبى .

ويأتى هذا الجانب العملى عقب تنفيذ عدة محاضرات نظرية للطاقم المستهدف،الى جانب تدريبهم على التغذية الوريدية برعاية منظمة اليونيسيف والمدربة اليابانية تومومي كتامورا وبإشراف الإدارة العامة للمستشفيات.

من جانبه، أوضح د.نبيل البرقونى رئيس شبكة حضانات قطاع غزة، أنه تم تنفيد دورتين لتدريب الطواقم الطبية بحضانات مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبى والاماراتى والاوروبى وشهداء الأقصى، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة فى تطوير مهارات العاملين بالحضانات من أجل الكشف المبكر عن اضرابات الدماغ عند المواليد ،لافتاً إلى أن مجموع المتدربين وصل الى ٤٥ طبيب وممرض.

مستشفيات الصحة تنفذ دورات عملية للتصوير التليفزيونى للمواليد الخدج 82547770_3024642160901375_5605486088593342464_n 82545408_3024641714234753_2067641210989707264_n
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