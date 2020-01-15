أجواء كانونية تعود يوم غد الخميس

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تعود الأجواء الشتوية الكانونية الباردة والماطرة إلى البلاد تدريجيًا خلال نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، نتيجة لاندفاع كتلة هوائية تتحرك نحو المنطقة عبر شمال أفريقيا.

ويبدأ تأثير الكتلة الباردة على البلاد على شكل أحوال جوية غير مُستقرة اعتبارًا من ساعات ليلة الخميس-الجمعة، وحتى مساء الجمعة، حيث تغطي السماءَ كمياتٌ من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على فترات في مناطق مُتفرقة جغرافيًا وعشوائية الطابع ولا تشمل كافة المناطق الفلسطينية.

وتزداد خلال هذه الفترة برودة الطقس حيث ستنخفض درجات الحرارة، يوم الجمعة، لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل.

وتشير الخرائط الجوية إلى تحسن فرص هطول الأمطار ورقعة انتشارها اعتبارًا من ليل الجمعة وخلال يومي السبت والأحد، بحيث تهطل الأمطار فوق مناطق واسعة من البلاد بمشيئة الله، تكون غزيرة ورعدية محليًا في بعض الفترات، وسط أجواء باردة ورياح نشطة على فترات.

وبالنظر إلى تفاصيل خصائص الكتلة الهوائية الباردة في المنخفض المقبل، فإن مُعطياتها لا تدعم أي تساقط للثلوج على الجبال الفلسطينية، حيث ستكون درجات الحرارة مُرتفعة نسبةً لدرجة الحرارة المشروطة لتساقط الثلوج، ولن تقل عن 6 درجات مئوية في جبال الضفة خاصة.