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الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

16 كانون ثاني / يناير 2020 08:30

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتابعت، يوم السبت يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط  بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وحذرت الدائرة المواطنين خاصة يومي السبت والأحد من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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