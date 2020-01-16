رئيس بلدية بيت لاهيا يستقبل وفد من نادي الفارس الفلسطيني

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية بيت لاهيا أ. عز الدين الدحنون وفد من نادي الفارس الفلسطيني للفروسية ، حيث ضم الوفد كلاً من أ. عبد الرحمن دياب - أ. أحمد الزمارة - أ. إيناس المبحوح.

وقد طالب الوفد الزائرخلال اللقاء البلدية في تهيئة بيئة مناسبة لإنجاح البطولات المقامة على أرض النادي, وخَلُصت الزيارة إلى توافق الطرفين على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأمراض التوحد, إضافة إلى تخفيض رسوم إشتراك النادي لموظفي البلدية

بدوره، ثمن رئيس البلدية بجهود النادي للنهوض برياضة الفروسية ،موضحاً ان البلدية داعمة للمؤسسات سواء حكومية أو أهلية وحرصها الدائم على الدعم والوقوف مع من يعمل على الارتقاء بالمدينة ومواطنيها, مؤكداً أن هذا النادي يعتبرأحد رموز الحضارة العربية الأصيلة التي ما زالت متجذرة في عمق العروبة⁦