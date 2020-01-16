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تعليم شرق غزة تستقبل وفداً من مدرسة هاشم الشوا الثانوية "أ" للبنات

16 كانون ثاني / يناير 2020 08:37

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غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وفداً من مدرسة هاشم الثانوية "أ" للبنات لتهنئتهم بحلول العام الميلادي الجديد ،وبدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2020..

وضم الوفد الزائر أ. فريال النباهين مديرية المدرسة ،ونائبتها ألاء الظاظا ،وعدد من المعلمات والطالبات في المدرسة.

وكان في استقبالهم أ. اشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شرق غزة ، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ.مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية.

بدوره، رحب أ.حرز الله بالوفد الزائر شاكراً إياكم على اللفتة الكريمة ،ومبيناً أن مديريته تسعي دائماً لخدمة الطلبة وتطوير العملية التعليمية.

وقام الوفد الزائر بعمل جولة داخل أقسام المديريات لتوزيع الحلويات والتعرف علي طبيعة العمل.

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