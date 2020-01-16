مباحث غزة تضبط 3 مُزورين لتقاير طبية وتحويلات للخارج

غزة- الرأي

ضبطت مباحث التفاح والدرج متهمين يقومون بعمليات تزوير تقارير طبية وتحويلات للخارج.

بدوره، بين النقيب يوسف ماضي رئيس قسم مباحث التفاح والدرج أنه تم إلقاء القبض على المدعو (ه -أ )والمدعو ( ر- ع ) والمدعو ( ه- م ) داخل مطبعة تعود لأحدهم وبحوزتهم نماذج وتقارير طبية مزورة.

وأشار النقيب ماضي إلى أنه تم تفتيش منزل أحد المذكورين في منطقة دير البلح وضبط ما يقارب 18 ختم بأسماء مستشفيات حكومية وأطباء من وزارة الصحة ومعابر وغيرها.

وذكر أنه من خلال التحقيقات اعترف المذكورين على قيامهم بتزوير مئات التقارير الطبية مقابل مبالغ مالية كما وتم ضبط الأدوات التي تستخدم بعملية التزوير ، وتحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.