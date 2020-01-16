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في الذكرى 11 لاستشهاده

قيادة الداخلية تزور عائلة الوزير الشهيد سعيـد صيـام

16 كانون ثاني / يناير 2020 08:59

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غزة- الرأي

زارت قيادة وأركان وزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس ، منزل ذوي وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام وسط مدينة غزة في الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاده.

وترأس وفد الوزارة كلاً من اللواء توفيق أبو نعيم، ومساعداه اللواء محمود أبو وطفة، والأستاذ سامي نوفل وعدداً من قيادة ومدراء الأجهزة الأمنية بالوزارة، حيث كان في استقبالهم نجل الشهيد وعدد من ذويه.

بدوره، قال اللواء أبو نعيم إن هذه الزيارة هي لمسة وفاء وعرفان للشهيد الوزير سعيد صيام، في الذكرى السنوية لاستشهاده، ولذويه الكرام.

وعدّد أبو نعيم مناقب الوزير الراحل "صيام"، مؤكداً أنه ترك بصمة واضحة في تأسيس بنيان وزارة الداخلية وتثبيت أركانها منذ أكثر من 13 عاماً.

وأضاف أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من العدوان واستهداف الوزير صيام، حيث أكملت قيادة الوزارة المشوار، وسارت على درب الشهيد "صيام" في سبيل تحقيق رسالتها وغاياتها.

وتقدمت عائلة الشهيد الوزير سعيد صيام بالشكر لقيادة وزارة الداخلية على الزيارة الكريمة.

وارتقى الشهيد الوزير سعيد صيام بتاريخ في 15 يناير/ 2009 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008/2009م، وهو على رأس مهامه في قيادة الوزارة خلال العدوان.

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