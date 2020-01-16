مايكروسوفت تنهى دعم نظام ويندوز سيرفر 2008

أنهت شركة مايكروسوفت دعم نظامى التشغيل Windows Server 2008 و Windows Server 2008 R2، وهو ما يعنى أنه يجب على الشركات التى لا تزال تشغل Windows Server 2008 و Windows Server 2008 R2 شراء تحديثات الأمان الموسعة التى تتضمن توفير تحديثات الأمان لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد 14 يناير 2020.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيجب على العملاء المحليين دفع حوالى 75 ٪ من تكلفة الترخيص الداخلى سنويًا للوحدات، وسيحصل العملاء الذين يشغلون Windows Server أو SQL Server 2008 و 2008 R2 فى جهاز Azure الظاهرى على تحديثات أمان ممتدة مجانًا.

فيما توصى مايكروسوفت العملاء بالتبديل إلى Azure لتشغيل أعمال Windows Server الخاصة بهم، كما يمكن نشر هذه أعمال Windows Server فى Azure بطرق مختلفة مثل الأجهزة الظاهرية على Azure و Azure VMware Solutions و Azure Dedicated Host.

ويمكن للمؤسسات أيضًا استخدام ميزة Azure Hybrid Benefit لاستخدام تراخيص Windows Server الحالية فى Azure، وباستخدام هذا الخيار يتيح لهم توفير 40 فى المئة من التكلفة، ويجب على الشركات التى ترغب فى البقاء فى أماكن العمل المحلية ترقية خوادمها إلى Windows Server 2019.

وكانت مايكروسوفت أنهت أمس دعمها لنظام التشغيل ويندوز 7 ، فيما ستظل أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز 7 تعمل، لكن لن توفر الشركة الأمريكية الدعم الفنى أو تحديثات البرامج أو إصلاحات الأمان، وستستخدم الشركة التنبيهات المنبثقة Pop-up بملء الشاشة على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل الذى يبلغ عمره عشر سنوات لمحاولة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى ويندوز 10 الأحدث.

ولا يزال ويندوز 7 هو ثانى أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا بعد ويندوز 10، إذ يستحوذ على حصة سوقية تزيد عن 25 فى المئة، بينما يستحوذ ويندوز10 على 55 فى المئة من السوق، وسوف تقدم التنبيهات أيضا المشورة للعملاء لشراء جهاز كمبيوتر شخصى جديد حتى يتمكنوا من استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، كما تقدم الشركة رسائل تذكير منبثقة أصغر حول التغيير القادم منذ أبريل 2019، لكنها ستكون الآن بملء الشاشة ولا يمكن تجاهلها.