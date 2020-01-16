الصين تعزز تنمية مزارع الخضروات الذكية

ستعمل مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين على تعزيز قواعد الخضروات الذكية في المناطق المرتفعة باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت هيئة العلوم والتكنولوجيا بالمقاطعة.

ويذكر أن تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس والطائرات بدون طيار والتصوير متعدد الأطياف سوف تحل محل العمل البشري في التفتيش ورصد نمو المحاصيل.

ويمكن لأنظمة تفسير الذكاء الاصطناعى إدارة الحقول من خلال أجهزة الاستشعار التي تسجل تلقائيا رطوبة التربة وظروف الأرصاد الجوية.

وفي الوقت نفسه، سيتم تطبيق الآلات من إعداد الأرض والتخصيب والري والزراعة والحصاد في المزارع.

وسيتم إطلاق المشروع التجريبي لأول مرة في قواعد الخضروات التي تغطي 333 هكتار في محافظة وينينغ ذاتية الحكم لقوميات يي و هوي و مياو على ارتفاع متوسط أكثر من 2200 متر.

وفي المستقبل، سيتم تطبيق التقنيات في جميع قواعد الخضروات في وينينغ، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 26666 هكتار.

ومع مناخ مواتٍ، تضع محافظة وينينغ نفسها كقاعدة لتزويد الخضروات في فصل الشتاء، حيث تُباع الخضروات بما في ذلك الكرنب والجزر الأبيض في المدن الصينية الكبيرة مثل بكين وشانغهاي، ويتم تصدير بعضها إلى دول أجنبية.