الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

أرسلت الصين قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد ومخصصا للاستخدام التجاري، إلى المدار المحدد، صباح اليوم الأربعاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

وأطلق القمر الصناعي، الذي يحمل اسم "العلم الأحمر-1 إتش9" وينتمي إلى عائلة الأقمار الصناعية جيلين-1، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-2 دي"، وذلك في الساعة 10:53 صباحا بتوقيت بكين.

ويتميز القمر الصناعي الجديد الذي طورته شركة تشانغ قوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية بتغطية واسعة للغاية ودقة تصل الى مستوى أقل من المتر. ويقدر أيضا على تخزين البيانات ونقلها بسرعة عالية.

وسيعمل القمر الصناعي الجديد مع 15 قمرا صناعيا من عائلة جيلين-1 تم ارسالها الى المدار لتشكيل شبكة الأقمار الصناعية التي تقدم بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للمستخدمين الحكوميين والصناعيين.

وكما تم ارسال ثلاثة أقمار صناعية صغيرة بينها نيوسات7 ونيوسات8 الذان طورتهما شركة أرجيتينية الى الفضاء من خلال الصاروخ الحامل نفسه.

وتم تطوير الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-2 دي" من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

ويذكر أن مهمة الاطلاق في اليوم الأربعاء هي المهمة الـ325 للصواريخ الحاملة لسلسلة لونغ مارتش.