وكالة الرأي الفلسطينية الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية الصين تعزز تنمية مزارع الخضروات الذكية وكالة الرأي الفلسطينية قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تنهى دعم نظام ويندوز سيرفر 2008 وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الحبهان تنشيط الدورة الدموية والحد من السرطان وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الداخلية تزور عائلة الوزير الشهيد سعيـد صيـام وكالة الرأي الفلسطينية "فشار" كاد يودي بحياة بريطاني وكالة الرأي الفلسطينية الأفوكادو ليس ضمن النظام الغذائي النباتي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتابع اسعار الغاز بمحافظتى غزة وخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تتلف 2373 كيلو تمر فاسد بالشمال
أخبار » عجائب وطرائف

تشفى من الصداع النصفي بالوخز بالإبر

16 كانون ثاني / يناير 2020 09:19

تشفى من الصداع النصفي بالوخز بالإبر
تشفى من الصداع النصفي بالوخز بالإبر

تماثلت امراة بريطانية للشفاء من نوبات الصداع النصفي التي لازمتها لسنوات طويلة بفضل تقنية الوخز بالإبر الصينية.

وبدأت نوبات الصرع مع سامانثا فيتشر (28 عاماً) وهي بعمر 13 عام، وكانت مرعبة على حد قولها، حيث ترافقت مع هالات سوداء وبقع وامضة وبقع عمياء مترافقة مع آلام حادة في الرأس.

وكانت نوبات الصداع النصفي خفيفة ونادرة في البداية، لكنها أصبحت متكررة ولا يمكن السيطرة عليها، وقبل عامين، كانت تتكرر بمعل مرتين في الأسبوع.

وبالإضافة إلى صداع شديد فوق عينها اليمنى، كانت تشعر بالغثيان والرغبة بالتقيؤ، ومشاكل في الرؤية وضعف في الحالة المزاجية، وكانت هذه الأعراض تسيطر عليها عدة أيام في كل مرة.

وجربت سامانثا جميع العلاجات الممكنة، من العقاقير الطبية والمسكنات، إلى الحميات الغذائية، وحتى التمارين الرياضية، ولكن دون جدوى، وبحلول الوقت الذي قرأت فيه عن الوخز بالإبر في عام 2018 كانت تشعر باليأس من إمكانية شفائها.

وفي عام 2018، كانت سامانثا قد وصلت إلى خط النهاية في العلاجات التقليدية، وانتقلت إلى موقع مايغرين ترست، الذي يحتوي على قائمة من العلاجات البديلة، بما في ذلك الوخز بالإبر، الذي أثار اهتمامها أكثر من باقي العلاجات المتوفرة.



ووجدت سامانثا مختصاً بالعلاج بالوخز بالإبر، وبعد مناقشة معه، قال إن تصلب عنقها كان يسبب التوتر في رأسها، ويضغط على الأعصاب المؤدية إلى الدماغ، وأجرى لها أول جلسة للعلاج بالوخز بالإبر.

واستمرت الجلسة لمدة نصف ساعة فقط، وما أثار دهشتها، أن نوبات الصرع اختفت في الأسبوع التالي، وللتأكد من أن الأمر لم يحدث بالصدفة، عادت في الأسبوع التالي وخضعت لجلسة أخرى، وعلى مدى 9 أشهر، لم تتعرض سوى لنوبتين فقط من الصداع النصفي.

وبعد 17 جلسة للوخز بالإبر على مدى عام كامل، اختفت نوبات الصداع بالكامل، ونصحها المعالج بزيارة مركز لتقويم العمود الفقري كل ثمانية أسابيع للتخلص من التوتر في عنقها الذي كان سبباً في هذه النوبات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟