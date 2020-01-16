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تفقد الوعي كلما ضحكت بسبب حالة نادرة

16 كانون ثاني / يناير 2020 09:24

تفقد الوعي كلما ضحكت بسبب حالة نادرة
تفقد الوعي كلما ضحكت بسبب حالة نادرة

تعاني فتاة بريطانية من حالة مرضية نادرة تفقدها الوعي كلما دخلت في نوبة من الضحك.

وشخص الأطباء إصابة بيلي هودجسون بحالة مرضية نادرة تسمى"الجمدة"، تُفقد الوعي، عند التعرض لمشاعر قوية.

وبسبب هذه الحالة الغريبة، اضطرت بيلي إلى الابتعاد عن أصدقائها الذين يتمتعون بحس الفكاهة.

وتقول بيلي: "من الصعب شرح ما أشعر به عندما أمر بنوبة الإغماء، أفقد السيطرة على جسمي، وأعجز عن التحدث أو الرد على أحد، ولكن الأكثر إحباطاً أني أكون واعية إلى حد ما بذلك".


ولا يوجد علاج لهذه الحالة، والطريقة الوحيدة المتاحة للتعامل معها تتضمن تناول أدوية يومياً لمحاولة السيطرة عليها.

وإلى جانب تجنب الانخراط في المجتمع، أنهى المرض أحلام بيلي أن تكون ممرضة، إذ تخشى التعرض لنوبة في عملها، ولم تقرر بعد ماذا يمكنها أن تدرس في الجامعة بعد دراستها الثانوية، حسب "ميرور" البريطانية.

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