يسافر عبر 12 بلداً بجواز سفر ملغى

صدم شاب بريطاني عندما اكتشف أنه عبر حدود العديد من الدول بعد أن تم إلغاء جواز سفره عن طريق الخطأ.



وتم إلغاء جواز سفر جيمي كرين (17 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 لسبب غير معروف، ولم يكتشف ذلك إلا بعد نحو 5 سنوات، عندما تقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة مؤقتة وتم رفض طلبه.



وخلال هذه السنوات، سافر جيمي عدة مرات إلى تركيا وبلجيكا والولايات المتحدة الامريكية، لكن أحداً لم يتنبه إلى أنه كان يحمل جواز سفر ملغى، رغم أنه عبر حدود هذه الدول 12 مرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وقال جيمي من سكانثورب، لينكولنشاير "أنت تفترض أن رقم جواز سفرك تم فحصه حتى لا يسمح للمتطرفين المحتملين بعبور الحدود، من الواضح أنهم لا يستطيعون إجراء العديد من عمليات التحقق".



وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، اعتذر مكتب الجوازات عن هذا الخطأ، وعرض على جيمي، الذي سيدرس علوم الكمبيوتر والرياضيات في الجامعة تعويضاً مقداره 42.17 جنيه إسترليني (55 دولار) عن فقدان الصلاحية. لكن المكتب قال إن على جيمي أن يتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد، لأنه لن يستطيع استخدام الجواز القديم.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "يتم إجراء عمليات فحص داخلية لمنع استخدام جوازات السفر التي تم الإبلاغ عن فقدها أو سرقتها أو إبطالها. تم إلغاء جواز سفر السيد كرين عن طريق الخطأ وما زال هناك صلاحية متبقية، لذلك لم يتم وضع علامة عليه باعتباره خطير أمنياً".