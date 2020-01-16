النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2390) الخميس 16/1/2020
أخبار فلسطينية
- غارات إسرائيلية على موقع تابع لكتائب القسام بعد إطلاق أربعة صواريخ من قطاع…
- »اتفاق لرفع واردات الكهرباء الفلسطينية من الأردن إلى 80 ميغاواط
- التحليل الاستخباري الإسرائيلي لـ 2020: احتمال الحرب ضئيل والهدوء سيتواصل مع غزة والسلطة…
- "حماس" تدعو للنفير العام وأداء صلاة الفجر بـ "الأقصى" و"الإبراهيمي"
أخبار إسرائيلية
- الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة للسيسي وهذا اهم ما جاء فيها ..
- دعوة يمينية إسرائيلية لضم غور الأردن قبل الانتخابات
- بينيت يعلن عن 7 "محميات طبيعية" استيطانية في الضفة الغربية
- غانتس يقيل مرشحا بقائمة "كاحول لافان" انتقل إلى الليكود
- 42حزبا إسرائيليا تقدم أوراقها الانتخابية للكنيست الـ 23
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- البرلمان العربي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة
- الأردن تدين إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة وتوسعة محميات طبيعية في الضفة الغربية
- سوريا تتهم «إسرائيل» بشن عدوان جوي على مطار «تي فور
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- للمرة الخامسة.. إسرائيل تهدم بيوت صفيح فلسطينية جنوبي الضفة
- وزير جيش الاحتلال يبدأ تطبيق قرار ضم المناطق «ج»ويصادر أراض لإقامة «محميات طبيعية»
- الشعبية والديمقراطية تدعوان لحوار وطني لإنهاء الخلاف والاتفاق على ترتيبات الانتخابات
- التحليل الاستخباري الإسرائيلي لـ 2020: احتمال الحرب ضئيل والهدوء سيتواصل مع غزة والسلطة…
- يسار صهيوني كاذب… قوله براق وفعله أسو
- 42حزبا إسرائيليا تقدم أوراقها الانتخابية للكنيست الـ 23
- غارات إسرائيلية على موقع تابع لكتائب القسام بعد إطلاق أربعة صواريخ من قطاع…
- سقوط بالون يحمل شحنة متفجرة جنوب إسرائيل
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تعلن عن 7 «محميات طبيعية» استيطانية تهوّد الضفة الغربية
- سوريا تتهم «إسرائيل» بشن عدوان جوي على مطار «تي فور
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا شمال غزة
- الفلسطينيون لا يثقون بالقضاء الإسرائيلي
الشروق المصرية
- فلسطين تختتم فترة رئاستها لمجموعة الـ77 زائد الصين
- الأردن تدين إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة وتوسعة محميات طبيعية في الضفة الغربية
- لحظة القصف الإسرائيلي لموقع السفينة في غزة
- مسؤول فلسطيني يطلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس
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الشرق القطرية
الاخبار اللبنانية
- أزمة» بين «حماس» ومصر: عودة التصعيد إلى غزة
- رام الله تحمل على هنيّة: لا تستقبلوه
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
بعد 18 عاما من الاعتقال.. الأسير علاء أبو جزر يعانق الحرية
"حماس" تدعو للنفير العام وأداء صلاة الفجر بـ "الأقصى" و"الإبراهيمي"
محدث جيش الاحتلال: رصد إطلاق 4 قذائف صاروخية واعتراض اثنين
الاحتلال يعلن إقامة 7 محميات طبيعية للمستوطنين بالضفة
حوار صالح: المفاوضات أضاعت القدس.. وآثرت الاستقالة على أن أبقى شاهد زور
"الزهار" ودَّع اثنين.. حين يقدِّم القادة أبناءهم من أجل فلسطين
صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الأحد
القدس المحلية
- بيت جالا: الاحتلال يهدم خيمة عائلة زرينة للمرة السادسة
- قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من العيسوية
- الاحتلال يفتش منازل في يطا ويستدعي مواطناً
- شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة
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الاحتلال يجرف شارعين في الولجة غرب بيت لحم
جريدة الأيام
- سرقة الصرافات الآلية.. ضوابط وتشديدات إضافية مطلوبة للحد منها
- »غارات على القطاع بعد إطلاق قذائف وبالونات متفجرة
- »ثمة احتمالـيـة عالـيـة لتدهـور الأوضـاع فـي "الجـبـهـة الشمـالـيـة"...
- »القائمة المشتركة تقدم قائمة مرشحيها للكنيست الـ23
- »واشنطن: مصر وإثيوبيا والسودان تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة
- »اتفاق لرفع واردات الكهرباء الفلسطينية من الأردن إلى 80 ميغاواط
- »كتاب جديد يسلّط الضوء على جهل ترامب بالمعلومات التاريخية والجغرافية
- »ضبط عدد قياسي من الأسلحة في نقاط التفتيش بمطارات أميركية العام 2019
الحياة الجديدة
- البرلمان العربي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة
- أبو عمرو يطالب ألمانيا بالضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس
- الوزير سالم: مجلس الوزراء تبنى مشروع الشارع البديل لواد النار
- "الإعلام": تصاعد في انتهاكات الاحتلال بالقدس والمسجد الأقصى المبارك
وكالة صفا
- دون إصابات..غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للمقاومة في غزة
- اتهامات بالعنصرية والفئوية وعدم المساواة..مع استمرار الانتقادات الموجهة لها..الحكومة "تدرس" مدى رضا المواطنين عنها
- "إسرائيل" تمنع بعثاتها الطلابية من زيارة إثيوبيا
- بالصور: التعليم بغزة: افتتاح 6 مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية خلال 2019
- إصدار قرار جوهري بحق الأسير رامي الكسار
- الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من معبر الكرامة
- نادي الأسير: الأطفال الأسرى المنقولين لـ "الدامون" يُواجهون ظروفًا قاسية
وكالة الراي الفلسطينية
- سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة في غزة
- حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
- تقرير التعليم في غزة .. جهود ونجاحات مهمة بالرغم من الصعوبات
- الاقتصاد: توفير كميات من الرمال لصالح البلديات في الشمال
- الكشف عن حجم الخسائر بقاعدة حتسور" الإسرائيلية"
- الاحتلال يصدر أوامر لمصادرة مئات الدونمات في بيت لحم
- غانتس: سنضع حداً لإطلاق الصواريخ والأموال الى غزة
- سلطات الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزليهما بالقوة
- تقرير "الأسرى" ظروف احتجاز هي الأسوأ في 2019
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سما نيوز
- الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة للسيسي وهذا اهم ما جاء فيها ..
- دعوة يمينية إسرائيلية لضم غور الأردن قبل الانتخابات
- بالفيديو والصور.. الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..
- تفاصيل جديدة.. ضابط بسلاح الجو يكشف ما دمرته المياه في قاعدة "حتسور"
- تعليقا على اطلاق صواريخ غزة.. غانتس: نتنياهو فشل و"حان الوقت لاتخاذ قرار"
فلسطين اليوم
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة والقدس فجر الخميس
- الفتاة جمانة أبو جزر .. تحتضن والدها بعد 18 عاماً
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مركزان حقوقيان: الاحتلال يدمر أراضي المزارعين شرق القطاع
سلسلة غارات اسرائيلية على قطاع غزة
عرب 48
- الاحتلال يُغير على مواقع في غزة
- نادي الأسير: الأطفال الأسرى المنقولين إلى "الدامون" يواجهون ظروفا قاسية
- بينيت يعلن عن 7 "محميات طبيعية" استيطانية في الضفة الغربية
- غانتس يقيل مرشحا بقائمة "كاحول لافان" انتقل إلى الليكود
- "أمان" تضيف تركيا إلى قائمة التهديدات على إسرائيل
- يمهد لـ"التعويضات": متحف رقمي لحياة وأملاك اليهود العرب
- مسجل الجمعيات يحذر "عطيريت كوهانيم" من الإغلاق
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من العيسوية
- الاحتلال يهدم خيمة و"كرافانا" في بيت جالا ويجرف شارعين في الولجة
- إصابة شاب بعيار معدني واعتقال 4 آخرين في جنين
حدث في مثل هذا اليوم
16 كانون ثاني (يناير)
- 2002م مهاجمة المقاومة الفلسطينية لعدد من الصهاينة في بيت ساحور، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة في عمليتين منفردتين الأولى في بيت ساحور والثانية في مستعمرة "جيفعات زئيف".
- 2000 قوة كبيرة غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز المخابرات العامة "شين بيت" تقتحم سجن مجدو (الإسرائيلي) بحثاً عن هواتف خلوية لدى المعتقلين الفلسطينيين، دون جدوى.
- 1988م (25) ألف شخص في روما يتظاهرون ضد القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.
- 1948م تنفيذ العصابات الصهيونية لمجزرة في حيفا، حيث تمكن عدد من الصهاينة من الدخول متخفين بلباس الجنود الإنجليز في مخزن قرب عمارة المغربي في شارع صلاح الدين في حيفا بحجة التفتيش ووضعوا فيه قنبلة موقوتة انفجرت فهدمت العمارة وما جاورها وقد استشهد جراء هذه العملية الجبانة 31مشخصا من العرب معظمهم من النساء والأطفال وجرح ضعف عدد القتلى.
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