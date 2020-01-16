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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2390) الخميس 16/1/2020

16 كانون ثاني / يناير 2020 10:11

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2390)   الخميس 16/1/2020

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16 كانون ثاني (يناير)

  • 2002م مهاجمة المقاومة الفلسطينية لعدد من الصهاينة في بيت ساحور، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة في عمليتين منفردتين الأولى في بيت ساحور والثانية في مستعمرة "جيفعات زئيف".
  • 2000 قوة كبيرة غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز المخابرات العامة "شين بيت" تقتحم سجن مجدو (الإسرائيلي) بحثاً عن هواتف خلوية لدى المعتقلين الفلسطينيين، دون جدوى.
  • 1988م (25) ألف شخص في روما يتظاهرون ضد القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.
  • 1948م تنفيذ العصابات الصهيونية لمجزرة في حيفا، حيث تمكن عدد من الصهاينة من الدخول متخفين بلباس الجنود الإنجليز في مخزن قرب عمارة المغربي في شارع صلاح الدين في حيفا بحجة التفتيش ووضعوا فيه قنبلة موقوتة انفجرت فهدمت العمارة وما جاورها وقد استشهد جراء هذه العملية الجبانة 31مشخصا من العرب معظمهم من النساء والأطفال وجرح ضعف عدد القتلى.
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