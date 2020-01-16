النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2390) الخميس 16/1/ 2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

« إسرائيل» تعلن عن 7 «محميات طبيعية» استيطانية تهوّد الضفة الغربية

سوريا تتهم «إسرائيل» بشن عدوان جوي على مطار «تي فور

الاهرام المصرية

إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

الغد الأردنية

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الاخبار اللبنانية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

​بعد 18 عاما من الاعتقال.. الأسير علاء أبو جزر يعانق الحرية

"حماس" تدعو للنفير العام وأداء صلاة الفجر بـ "الأقصى" و"الإبراهيمي"

محدث جيش الاحتلال: رصد إطلاق 4 قذائف صاروخية واعتراض اثنين

الاحتلال يعلن إقامة 7 محميات طبيعية للمستوطنين بالضفة

حوار صالح: المفاوضات أضاعت القدس.. وآثرت الاستقالة على أن أبقى شاهد زور

"الزهار" ودَّع اثنين.. حين يقدِّم القادة أبناءهم من أجل فلسطين

صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الأحد

التعليم بغزة : افتتاح 6 مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية التعليمية خلال عام 2019

القدس المحلية

بيت جالا: الاحتلال يهدم خيمة عائلة زرينة للمرة السادسة

قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من العيسوية

الاحتلال يفتش منازل في يطا ويستدعي مواطناً

شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة



الاحتلال يجرف شارعين في الولجة غرب بيت لحم





جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

مركزان حقوقيان: الاحتلال يدمر أراضي المزارعين شرق القطاع

سلسلة غارات اسرائيلية على قطاع غزة

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

16 كانون ثاني (يناير)