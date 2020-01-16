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بعد إعادة تأهيله

"الصحة" : مستشفى الهلال الإماراتي يقدم خدمات الولادة الآمنة للسيدات

16 كانون ثاني / يناير 2020 10:51

مستشفى الهلال الإماراتي : تأهيل قسم العمليات النسائية يقدم خدمات مميزة للسيدات
مستشفى الهلال الإماراتي : تأهيل قسم العمليات النسائية يقدم خدمات مميزة للسيدات

غزة- الرأي

قال المدير الطبي لمستشفى الهلال الاماراتي د. وليد عفانة، إن المستشفى لا يألو جهدا في تقديم الخدمات الصحية للسيدات في مدينة رفح من خلال تقديم خدمة الولادة الآمنة، واجراء العمليات النسائية المختلفة.
وأشار د. عفانة  إلى أن المستشفى   يتبع أحدث البروتوكولات العلاجية في تقديم خدمات الولادة الآمنة للسيدات، مشيرا أن المستشفى يشهد نحو 600 ولادة آمنة شهريا، إضافة الى 150 ولادة قيصرية.
من جهته أوضح د. جهاد الكرنز رئيس قسم (2) في مستشفى الهلال الاماراتي أن إعادة تأهيل القسم B الخاص بالعمليات ساهم في تقديم خدمة صحية مميزة للسيدات، مشيرا إلى اجراء نحو 1600 عملية نسائية للسيدات خلال العام المنصرم 2019.
يذكر أنه تم الاعتراف بالمستشفى الإماراتي من قبل المجلس الطبي الفلسطيني كمستشفى تدريبي يمنح شهادة البورد(الدكتوراه) في النساء والولادة‍، وقد قيمته ‍منظمة اليونيسف عام ٢٠١١ كأفضل مستشفى حكومي يقدم خدمة النساء والولادة على مستوى الوطن، وتم اختيارهم من قبل
منظمة اليونيسف كأول مستشفى في فلسطين يطبق برنامج مستشفى صديق للطفل، والذي تتلخص فكرته في تحفيز الرضاعة الطبيعية ومنع استخدام أو تداول المكملات الصناعية.

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