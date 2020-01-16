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" أبو الريش" : نهدف الى وضع برنامج متكامل لتحسين خدمات أقسام الطوارئ

16 كانون ثاني / يناير 2020 10:57

" أبو الريش" : نهدف الى وضع برنامج متكامل لتحسين خدمات أقسام الطوارئ

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، إن  الوزارة تهدف خلال الفترة القادمة الى وضع برنامج متكامل لتحسين خدمات أقسام الطوارئ.

 جاء ذلك خلال لقاء عمل مع ادارات مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الاوروبي،، بحضور مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح ومدير عام الرقابة الداخلية د. ماهر شامية ، ود. خليل شقفة مدير عام التمريض .
وقال د. أبو الريش : " إن مكانة واهمية أقسام الطوارئ على خارطة تقديم الخدمة الصحية ، تتطلب من الجميع وبشكل منظم واكثر فاعلية باستغلال كل الامكانيات المتاحة للوصول بالخدمة لمستويات متقدمة من حيث الجودة ، ورضى الجمهور " .
وأشار إلى أن ما تبذله الكوادر الصحية في تلك الاقسام هو جهد كبير ومقدر ، لكن ما نسعى اليه أن تعكس جوهر الخدمة مدى ما تقوم به الوزارة والادارات المعنية من اجراءات تستهدف تطوير وتنمية قدرات الطاقم ، مرورا بتثبيت اجراءات العمل الناظمة التي تمكن الطاقم والمريض على حد سواء من معرفة حقوقه وما عليه من واجبات " .
كما واستمع د. ابو الريش الى جملة من المقترحات العملية التي يمكن الانطلاق منها لوضع الاطار العام للبرنامج على ان تكون هناك لقاءات قريبة وموسعة لمتابعة ما تم انجازه .

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