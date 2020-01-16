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" التنمية الصناعية" تجري الفحوصات اللازمة على مستلزمات الغاز المنزلي

16 كانون ثاني / يناير 2020 11:10

" التنمية الصناعية" تجري الفحوصات اللازمة على مستلزمات الغاز المنزلي

غزة- الرأي

سحبت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية والحرفية، عينات من مستلزمات الغاز المنزلي للفحص المخبري.

ويأتي ذلك، في إطار متابعتها للمصانع في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة قسم الصناعات المعدنية والحرفية، وحرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وأمنة
وقال م. حسن الشاعر رئيس قسم الصناعات المعدنية، إن العينات التي تم سحبها لإجراء الفحوصات اللازمة عليها عبارة عن أسطوانات غاز حجم ٥ كيلو جرام وعينة صمامات اسطوانات غاز وعينة منظمات غاز.
وأضاف أن العينات التي تم ارسالها لمؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

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