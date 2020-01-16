الاحتلال يرش مبيدات ضارة على مناطق زراعية شرق خان يونس

خان يونس - الرأي

أقدمت طائرات الاحتلال، صباح الخميس، على رش مبيدات ضارة على المناطق الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن هذه المبيدات تسبب خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية.