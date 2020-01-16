"الشباب والرياضة" تُتَوِّج نادي الجزيرة بكأس المركز الأول

غزة- الرأي

تَوَّجَت وزارة الشباب والرياضة نادي الجزيرة بكأس المركز الأول في ختام منافسات الملتقى الأول لألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية، وبرعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وشارك في مراسم التتويج عقب انتهاء المنافسات ناظم جابر مدير الاتحادات الرياضية ممثلاً عن الوزارة، وكامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية ورؤساء الأندية المشاركة.

ونجح لاعبو نادي الجزيرة في حصد (24) ميدالية ذهبية و(15) فضية و(4) برونزيات، ومكافأة مالية للمركز الأول.

بينما حققت جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين المركز الثاني بـ(4) ذهبيات و(2) فضية و(2) برونزية، ومكافأة الوصيف.

وشاركت (9) أندية في المنافسات التي جرت على ملعب اليرموك بغزة، والأندية هي:" الجزيرة، المجمع الإسلامي، البسمة، الجامعة الإسلامية، الصداقة، السلام، جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين، جامعة الإسراء، الهلال الأحمر".

وبلغ عدد اللاعبين (45) لاعباً، خاضوا منافسات في ألعاب القوى ( رمي الرمح، رمي القرص، دفع الجلة، الوثب الطوبل، سباق الجري 100 متر).

وتنوعت التصنيفات حسب نوع الإعاقة على النحو التالي:" كفيف كلي، كفيف جزئي، الشلل الدماغي، الأقزام، الشلل النصفي، شلل الأطراف السفلية والبتر".

وأبدى محمد خير الله رئيس اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة عن سعادته لنجاح الملتقى بعد انقطاع عن تنظيم البطولات خلال الخمس سنوات الماضية، وأشاد حير الله بجهود الوزارة ودعمها للبطولة وشكر طواقم الوزارة التي ساندت الاتحاد في التحضير وتنظيم البطولة وتحقيق تطلعات اللاعبين والأندية في استعادة النشاط.

وأضاف خير الله قائلاً:" هدف البطولة هو رفع مستوى اللاعبين وزيادة عدد ممارسي ألعاب القوى، وتحديد التصنيفات والأرقام القياسية المطلوبة للمشاركات الخارجية".

يذكر أن البطولة ساهمت في تحديد آليات عمل اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة حيث سيتم بناءً على نتائج البطولة تنظيم برنامج تدريبي للاعبين الحاصلين على أرقام قياسية تتوافق والمشاركات الخارجية، وإقامة معسكر تدريبي للاعبين محليا وخارجيا، والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وبناء كادر من الحكام والمدربين لمساهمة في تطوير الاتحاد خلال الفترة القادمة.