الشؤون الثقافية في بلدية غزة تقيم 5 مخيمات شتوية للأطفال

غزة- الرأي

أقامت الإدارة العامة للشؤون الثقافية في بلدية غزة 5 مخيمات شتوية للأطفال في مراكزها الثقافية ضمن جهودها الهادفة لتنشيط الحركة الثقافية في المدينة ودمج الأطفال في فعاليات ثقافية وترفيهية خلال الإجازة المدرسية النصفية .



وقال مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م.عماد صيام :"إن أكثر من 400 طفلاً من الفئة العمرية الواقعة بين 8 سنوات وحتى 14 سنة شاركوا في فعاليات المخيمات الخمسة التي أقيمت في مركز إسعاد الطفولة، ومكتبة ديانا صباغ بمركز رشاد الشوا الثقافي، ومركز هولست الثقافي، والمكتبة العامة، وقرية الفنون والحرف .



وأضاف:" أن المخيمات اشتملت على فعاليات وأنشطة ترفيهية، وثقافية، وتربوية، ورياضية، وأشغال يدوية، وتوعية صحية وبيئية، بالإضافة إلى عرض سينمائي للأطفال وحكواتي، ورسم ورحلات ترفيهية خارجية .



وبين أن الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في البلدية لديها برامج وخطط ستنفذها خلال العام الجاري وتشمل كافة فئات المجتمع المحلي لاسيما المرأة والطفل ضمن جهودا لتعزيز المشهد الثقافي الفلسطيني .



ولفت أن البلدية تفتح مراكزها الثقافية لكافة المبدعين والموهوبين في المدينة لاحتضان أعمالهم وأنشطتهم الثقافية والفنية المختلفة .

