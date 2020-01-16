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الشؤون الثقافية في بلدية غزة تقيم 5 مخيمات شتوية للأطفال

16 كانون ثاني / يناير 2020 11:33

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غزة- الرأي

أقامت الإدارة العامة للشؤون الثقافية في بلدية غزة  5 مخيمات شتوية للأطفال في مراكزها الثقافية ضمن جهودها الهادفة لتنشيط الحركة الثقافية في المدينة ودمج الأطفال في فعاليات ثقافية وترفيهية خلال الإجازة المدرسية النصفية .

وقال مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م.عماد صيام :"إن أكثر من 400 طفلاً من الفئة العمرية الواقعة بين 8 سنوات وحتى 14 سنة شاركوا في فعاليات المخيمات الخمسة التي أقيمت في مركز إسعاد الطفولة، ومكتبة ديانا صباغ بمركز رشاد الشوا الثقافي، ومركز هولست الثقافي، والمكتبة العامة، وقرية الفنون والحرف .

وأضاف:" أن المخيمات اشتملت على فعاليات وأنشطة ترفيهية، وثقافية، وتربوية، ورياضية، وأشغال يدوية، وتوعية صحية وبيئية، بالإضافة إلى عرض سينمائي للأطفال وحكواتي، ورسم ورحلات ترفيهية خارجية .

وبين أن الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في البلدية لديها برامج وخطط ستنفذها خلال العام الجاري وتشمل كافة فئات المجتمع المحلي لاسيما المرأة والطفل ضمن جهودا لتعزيز المشهد الثقافي الفلسطيني .

ولفت أن البلدية تفتح مراكزها الثقافية لكافة المبدعين والموهوبين في المدينة لاحتضان أعمالهم وأنشطتهم الثقافية والفنية المختلفة .  
 

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