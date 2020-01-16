بالصور.. "الزراعة" تتفقد المزارع المتضررة شرق غزة

غزة- الرأي

تفقدت وزارة الزراعة الفلسطينية، الأراضي الزراعية المتضررة بفعل تعمد الاحتلال فتح عبارات مياه الأمطار ورش المبيدات الضارة في منطقة شرق الشجاعية شرقي غزة.

وشارك في الجولة وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، والمدراء العامون بالوزارة، إضافة الى حشد كبير من ممثلي وسائل الاعلام، وأصحاب المزارع المتضررة.

وأصدرت وزارة الزراعة، تقديرا أوليا للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين، نتيحة فتح سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقى محافظتي غزة والشمال.

وذكرت الزراعة أن أضراراً كبيرة لحقت بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، اضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.

وأوضحت أن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال اسبوع، الأمر الذي أدي لغمر وانجراف للتربة في بعض المناطق، واتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، بالإضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الأراضي.