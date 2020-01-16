"الاقتصاد" تنظم ورشة عمل «أهمية العلامات التجارية»

غزة- الرأي

نظمت دائرة الملكية الفكرية والوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد الوطني، ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية)، وذلك بقاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة غزة بالتنسيق مع وحدة التنسيق مع القطاع الخاص بالوزارة، بحضور عدد من أصحاب الشركات، ووكلاء الملكية الفكرية والمحامين.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية أصحاب العلامات التجارية والشركات بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.

وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور، وقام أ. محمد خالد رئيس قسم حماية العلامات التجارية بتعريف العلامات التجارية والملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية، وقيام اقتصاد قوي مبني على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز.

كما سلطت الورشة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية، والفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وبما يحقق المنافسة الشريفة.

كما تناولت الورشة دور وزارة الاقتصاد الوطني في هذا المجال، وما تقوم به من حملات تفتيشية لإثبات مخالفات التعدي على العلامات التجارية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة.

وفي ختام أعمال الورشة قام المختصون بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة بالإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات ووكلاء الملكية الفكرية المحاميين.