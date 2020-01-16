بلدية خان يونس تستضيف حفل توقيع كتاب "سنزرع الزيتون ثانية"

غزة- الرأي

استضافت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حفل توقيع كتاب "سنزرع الزيتون ثانية" للكاتب جمعة محمد أبو الحاج ضمن مجموعته القصصية الأولى.

وقد شارك في الفعالية رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، والشاعرة أ. أمل أبو عاصي، ومدير مؤسسة بيت الحكمة د. د. أحمد صالح، وممثلاً عن جمعية المنتدى التربوي الشاعر أ. نضال بربخ، وسط حضور نوعي وبارز من الأدباء والمثقفين والكتاب وعموم المهتمين وذوي الرأي والشخصيات الإعتبارية.

بدوره، أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تولي القطاع الثقافي الأهمية المطلوبة إذ تسخر جُل امكانياتها من أجل خدمة المثقفين والأدباء والشعراء، حيث تقوم بتسخير قاعات المكتبة العامة لعقد ورعاية أنشطتهم وبرامجهم ومشاريعهم الفكرية، جنباً إلى جنب مع فتح كافة قاعاتها ومرافقها الخدماتية من أجل تنظيم الأمسيات الثقافية المتنوعة التي يتم عقدها بين الفنية والأخرى.

وشدد م. البطة على الدور المحوري والهام الذي يلعبه الشعراء والمثقفين في إحداث التنوير المجتمعي الذي يساهم في النهوض بالمجتمع بكافة شرائحه، مشيراً إلى أن البلدية تسعى دوماً لتكون قريبة من المجتمع لعكس الصورة الحقيقية واستنهاض الهمم، مقدماً شكره العميق للشاعر أبو الحاج لإسهاماته الكبيرة في دعم مسيرة المثقفين من خلال كتاب "سنزرع الزيتون ثانية" الذي يحمل في ثناياه الفكر الوطني المقاوم لشعبنا الفلسطيني الصابر والكثير من المعاني القيمة.

من ناحيته، شكر الكاتب أبو الحاج بلدية خان يونس المعطاءة والتي تقدم كل شيىء من أجل النهوض بواقع خان يونس نحو الأفضل ولدعمها المستمر لكافة المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تعزز من مكانة خان يونس نحو الأفضل دوماً، مؤكداً على مواصلة مسيرة الكتابة بالنفس الوطني الفلسطيني المقاوم.

الجدير بالذكر أن الكاتب أبو الحاج كان يعمل في سلك التعليم منذ السبعينيات مدرساً للغة العربية وكاتب للقصة القصيرة وحاز على عدد من الجوائز في هذا المجال، وقد نشرت المجموعة القصصية برعاية مؤسسة بيت الحكمة والتي أشرفت على إطلاق الكتاب.