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بلدية خان يونس تختتم دورة تطوير مهارات أخصائيو المكتبات لتعديل سلوك الطلبة

16 كانون ثاني / يناير 2020 11:46

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غزة- الرأي

اختتمت نقابة أخصائيي المكتبات العامة بالتعاون مع مركز البيت الأمن والمكتبة العامة لبلدية خان يونس دورة متخصصة في "تطوير مهارات أخصائيي المكتبات في تعديل سلوك طلبة المدارس" استفاد منها أمناء المكتبات والمدرسين للمؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية العاملة في محافظة خان يونس.

وشارك في حفل الاختتام مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية بالبلدية د. مروان المصري، ومسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب، والمحاضر في جامعة الأقصى د. ضياء أبو عون، والمدير التنفيذي لمركز البيت الأمن الشبابي د. محمد عمران، ورئيس مجلس إدارة البيت الآمن د. محمود البراغيتي، ونقيب المكتبيين الفلسطينيين أ. سامي ابو حرب، بمشاركة أخصائيي المكتبات  والمؤسسات المشاركين  بالدورة.

بدوره، أثني د. المصري على جهود النقابة من خلال تنفيذها للعديد من الانشطة والفعاليات والدورات التدريبية من اجل الرقي بالمكتبات الفلسطينية وتطوير كادر الأخصائيين، مقدماً شكره لكافة المشاركين في الدورة التدريبية، مؤكداً على استعداد البلدية لاستضافة دورات تدريبية أخرى للنهوض بالواقع الثقافي والأدبي والتربوي.

من ناحيتها ،ألقت المتدربة أ. هبه أبو مصطفي كلمةً نيابة عن زملائها المشاركين بالدورة شكرت فيها النقابة على تنفيذها الأنشطة والفعاليات واللقاءات التدريبية التي تهدف إلى النهوض بالمكتبات وتأهيل كوادرها في كافة المجالات بما يخدم تلك المؤسسات، مشيرةً إلى ضرورة تنفيذ المزيد من الدورات المشابهه والمتخصصة من أجل الرقي بواقعهم نحو الأفضل.

من جانبه ،أوضح د. البراغيثي استعداد المركز لعقد المزيد من الدورات المتخصصة من أجل تطوير كوادر المؤسسات الخدماتية والأهلية من خلال التعاون المشترك بين المركز والنقابة مثنياً على دور النقابة وبلدية خان يونس فى الاهتمام باخصائيي المكتبات وتطوير قدراتهم المختلفة.

بدوره شكر أ. أبو حرب  بلدية خان يونس على حُسن استضافتها للدورة ومشاركتها الفاعلة في إنجاحها، مثنياً على مدربي الدورة وكافة المشاركين مبيناً حرص وسعى واهتمام النقابة للرقي والنهوض بالأخصائيين.

وفي الختام تم توزيع الشهادات علي المشاركين .

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