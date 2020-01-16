تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل لمناقشة مبادرة "نجوم فلسطين"

خان يونس- الرأي

افتتح سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الخميس، ورشة عمل لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية لمناقشة مبادرة "نجوم فلسطين Palestine Stars" والتي أطلقتها المعلمة أسماء الصواف من مدرسة سمو حمد الأساسية للبنات، وبإشراف أ. رولا الفرا مشرفة مبحث اللغة الإنجليزية.

وحضر اللقاء: أ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. ماجد صلاح مشرف مبحث اللغة الإنجليزية، وأ. أحمد الفرا رئيس لجنة المبادرات، وأعضاء اللجنة: أ. أيمن أبو الوفا، ود. منير شقورة.

وفي كلمته رحب أ. أبو شتات بالحضور، وتحدث عن أهمية المبادرات في تطوير وتجويد العملية التربوية، حيث يتنافس المعلمون والمعلمات في إبداع الأساليب الممتعة لشرح المناهج.

وأوضحت أ. الفرا أن هذه المبادرة نوعية ومتميزة وتعزز مهارة المحادثة لدى طلبة الصف الرابع الأساسي، وتساهم في تبادل الخبرات بين المعلمين.

هذا وأشارت المعلمة الصواف إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير مهارة التحدث باللغة الإنجليزية لطالبات الصف الرابع من خلال محورين هما: تحويل جميع الحوارات المنهجية في المنهاج إلى حوارات تمثيلية لتقريبها للطالب وعرضها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمبادرة، كذلك تفعيل الجانب الوطني من خلال فعالية أعيدوا لي قريتي، وفعالية سفيرات القدس، ونشيد موطني.

وخلال الورشة تم عرض ما تم إنتاجه من فيديوهات خاصة بالمبادرة ومناقشتها لتطوير الفكرة.