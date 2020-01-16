"الصحة" تنفذ مشاريع انشائية لتدعيم وتقوية المنظومة الصحية

غزة- الرأي

أولت وزارة الصحة إهتماماً كبيراً بتدعيم وتقوية المنظومة الصحية من خلال إنجاز مشاريع انشائية وتطويرية تهدف الى تجويد مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مرافق الوزارة من المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية .

وأوضح م.بسام الحمادين أن الوزارة استطاعت إنجاز العديد من المشاريع الانشائية وتنفيذها بشكل كامل بتكلفة مالية تقدر بأكثر من (12) مليون دولار لتدعيم وتقوية المنظومة الصحية الفلسطينية وتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الصحي للمواطن .

وأكد م.الحمادين أن من أبرز المشاريع الانشائية التي تم إنجازها خلال عام 2019 وشكلت إضافة نوعية لمراكز الرعاية الصحية ،مركز مسقط الصحي (قيزان النجار) بمحافظة خانيونس، والذي يقدم خدماته الصحية من المستوى الرابع لنحو 45 ألف نسمة ،حيث بلغت قيمة المشروع مليون و200ألف دولار.

وقال:" إن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ساهمت في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجاته من خلال إنشاء خمسة مراكز للرعاية الصحية الاولية وانجاز المرحلة الاولى منها والتي شملت مركز جباليا ،مركز القرارة ،عيادة الرحمة ،عيادة الصبرة الى جانب افتتاح مركز مسقط الصحي حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشاريع 5 مليون دولار من أجل تعزيز الرعاية الصحية للمريض الفلسطيني في قطاع غزة".

ونوه إلى أن الوزارة نفذت مشاريع ترميم وتأهيل للعديد من المراكز الصحية كعيادة النصيرات ودير البلح والبريج الجديدة بالإضافة الى عدد من المشاريع الانشائية كمشروع انشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بنسبة 55% وإنجاز عدد منها كمشروع ترميم مبنى مرضى الكلى والأورام ، وترميم قسم الاشعة( CT) في مبنى الجراحة العامة بمجمع الشفاء الطبي، وإنشاء قسم مبيت في المستشفى الأوروبي،وتطوير محطة الكهرباء لمجمع ناصر الطبي.

كما تم تنفيذ مشروع إنشاء مركز الكلية الصناعية في شمال قطاع غزة، ومشروع تأهيل قسم الطواريء في مستشفى شهداء الأقصى وتأهيل قسم الولادة " B " في مستشفي الهلال الاماراتي برفح و مشروع اضافة طابقين لمستشفى الاندونيسي الى جانب مشروع تأهيل مبنى التحرير للولادة ومشروع تأهيل عمليات الأطراف في مجمع ناصر الطبي الى جانب وضع حجر الاساس ومخططات مستشفى رفح.