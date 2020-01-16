التنمية الاجتماعية تفتتح دورة تدريبية حول المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للحماية الاجتماعية - دائرة التمكين الاقتصادي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية والتاهيلية ، اليوم الخميس دورة تدريبية بعنوان المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، وذلك في قاعة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات.

وقد استهدفت بها الباحثين الاجتماعيين في كافة مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في الميدان من أجل تطوير قدراتهم في اختيار أنسب المشاريع للاسرة الفقيرة ، قدمها المدرب كريم عكاشة استشاري المشاريع الصغيرة والتمكين الاقتصادي ،حيث تناولت الدورة مفهوم التمكين الاقتصادي وهدفه ومفهوم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، إضافة إلى مفهوم المشاريع الصغيرة وأسباب نجاحها وفشلها وانواعها أيضا