وكالة الرأي الفلسطينية الحية: لن نقبل أن يبقى حصار غزة عام 2020 كسابقه وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح دورة تدريبية حول المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نفذّنا مشاريع إنشائية بأكثر من 12 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل لمناقشة مبادرة "نجوم فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تختتم دورة تطوير مهارات أخصائيو المكتبات لتعديل سلوك الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تستضيف حفل توقيع كتاب "سنزرع الزيتون ثانية" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم ورشة عمل «أهمية العلامات التجارية» وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| "الزراعة" تتفقد المزارع المتضررة شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الثقافية في بلدية غزة تقيم 5 مخيمات شتوية للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "2020" هل ستكون بداية النهاية لمعاناة مرضى الفشل الكلوي شمال القطاع؟
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تصدر 118 ألف بطاقة تأمين صحي خلال عام2019

16 كانون ثاني / يناير 2020 01:06

"الصحة" تصدر 118 ألف بطاقة تأمين صحي خلال عام2019

غزة- الرأي

حرصت وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين في مستواها الاول والثاني مع المساهمة في توفير الرعاية الصحية في مستواها الثالث عبر تطبيق نظام التأمين الصحي الحكومي.

 وأظهر التقرير السنوي الصادر عن وحدة التأمين الصحي أن الوحدة أصدرت نحو 118 ألف بطاقة تأمين صحي مطبوع خلال عام 2019.


وبين التقرير أن عدد بطاقات التأمين الصحي الرسمي (الدفاتر )التي تم اصدارها خلال العام الماضي بلغت (11)ألف مقسمه الى تأمينات شؤون اجتماعية(2428 ) ،و(5743)تأمين لموظفي الحكومة،و(979)تأمين لأسر الشهداء والجرحى ،و(959) اشتراك جماعي ،و(1184)تأمين اختياري ، و(183)تأمين صادر للبلديات، الى جانب (11) تأمين لوزارة شؤون الاسرى.

و على صعيد بطاقات التأمين الورقية (تأمينات برسوم رمزية او مجانية)التي تم اصدارها خلال عام 2019 ،بلغت ما يقارب (106)ألف تأمين مقسمه الى (79 )الف تأمين مجاني للعمال ،و(6)آلاف تأمين برسوم رمزيه ونحو (21)ألف تأمين لكبار السن والحالات الاجتماعية(885) تأمين مجاني بقرار وزارة الى جانب خريجي الجامعات،و(137) أسري مجاني.

الجدير ذكره، أن وحدة التأمين الصحي تهتم بتقديم خدمات الاشتراك في نظام التأمين الصحي للمواطن والتي يسمح من خلالها تلقي الخدمات الصحية للمرضى في المستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟