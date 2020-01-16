الصحة و أطباء لحقوق الانسان تعقدان يوماً علمياً للدعم النفسي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة أطباء لحقوق الانسان يوماً علمياً حول الدعم النفسي للعاملين في الخطوط الأمامية، وذلك في اطار سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخصوصاً في أوقات الطوارئ والاعتداءات الاسرائيلية.

وجاء اللقاء الذي عقد اليوم بمدينة غزة، بمشاركة واسعة من الطواقم الصحية العاملة في مرافق الوزارة ومؤسسات العمل الصحي في قطاع غزة.

بدوره ، نقل مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة د. يحيى خضر تحيات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش لوفد منظمة أطباء لحقوق الانسان على جهودهم المستمرة في دعم القطاع الصحي، و للكوادر الصحية المشاركة في اللقاء والحريصة على تطوير قدراتها الصحية، مؤكدا التزام وزارته بتطوير قدرات الكوادر الصحية بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، والتي تعتمد بشكل رئيسي على جهود الكوادر الصحية، شاكراً دور منظمة اطباء لحقوق الانسان في دعمها المستمر للطواقم الصحية في قطاع غزة.

بدوره ، أكد رئيس منظمة اطباء لحقوق الانسان د. صلاح الحاج يحيى على استمرار منظمته في دعم الجهاز الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تطوير القطاع الصحي الفلسطيني يمثل أحد الأولويات الرئيسية لمنظمته.

ولفت د. يحيى إلى أن العام الحالي 2020 سيشهد ترتيب العديد من المؤتمرات والأيام الطبية وورش العمل بالتعاون مع الوزارة، ناقلاً تحيات الأهالي في الداخل المحتل ودعمهم لإخوانهم المحاصرين في قطاع غزة.

وتخلل اليوم العلمي العديد من المحاضرات العلمية والتي تحدثت حول الدعم الطبي النفسي للمرضى في أوقات الطوارئ والصدمات حيث جاءت المحاضرات بمشاركة كوادر محلية وكوادر طبية متخصصة في مجال الصحة النفسية من فلسطينيي الداخل.