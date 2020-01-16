مديرية غرب غزة تستقبل وفد لجنة متابعة معايير جودة الخدمات الحكومية

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً من لجنة متابعة معايير جودة الخدمات الحكومية في مديريات التربية والتعليم ضم كلاً من د.على أبوسعدة مدير المعهد الوطني و رئيس اللجنة، أ.حسين العيلة مدير دائرة التعليم العام، أ. فطين البنا مدير دائرة الاعلام التربوي وهم من أعضاء اللجنة، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، د.جمال الفليت مدير الدائرة الادارية، أ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، أ.فلاح الترك رئيس قسم الاشراف، أ.مجدي الخطيب العلاقات العامة والاعلام.

بدوره ،رحب مدير التعليم بالوفد جميعاً مثمنا جهودهم في تسهيل الإجراءات وآليات التعامل مع دليل الخدمة، ومتابعتهم للمديريات بما يخدم مصلحة العمل، منوهاً الى أن المديرية تعمل بكافة طواقمها من أجل الوصول الى أفضل خدمة وجودة مقدمة للمواطن، مؤكدا أن المراجعين لديهم سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة معلومات الخدمة وسهولة إتمام الخدمة من خلال التطوير الذي تقوم به المديرية من رفع للكفاءات وتحسين للجودة وسرعة اتمام المراجعات والخدمات.

من جانبه ثمن د.أبوسعدة جهود مديرية غرب غزة الواضحة في خدمة وتسهيل كافة الاجراءات للمراجعين بما يخدم مصلحة الطلاب والمواطنين، ونوه الى ضرورة متابعة دليل الاجراء الحكومي ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية وصفحات التعليم الخاصة بالمديرية لاحتوائه على سهولة الوصول الى الخدمات وتحسين للجودة.

وأوضح أن هذه الزيارة التعاونية تهدف الى مناقشة دليل الاجراءات الحكومية ومتابعة وتفصيل بنوده للحصول على أفضل خدمة والاطلاع على أليات تنفيذ بعض الاجراءات الضرورية التي تساعد في تطوير وتحسين الكفاءات وتوفر السهولة التامة للمتلقي.

وتضمنت الزيارة جولة في مرافق المديرية واطلع الوفد على ألية عمل الأقسام والتطور الكبير الملحوظ في خدمة المواطنين ومناقشة بعض الامور الادارية والفنية بما يخدم المصلحة التعليمية ويحسن من صورتها ويرفع جودتها الى المستوى المنشود.