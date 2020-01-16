العيادات الخارجية لمستشفى الولادة بالشفاء تقدم خدماتها لأكثر من (37) ألف مريض

غزة- الرأي

تعد دائرة العيادات الخارجية بمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، ركن أساسي نظراً للخدمات الكبيرة التي تقدمها للسيدات ،حيث أوضحت د. سميرة حلس مدير دائرة العيادات الخارجية لمستشفى الولادة أن العيادة استقبلت " 37399 " حالة خلال العام المنصرم ، منها "1303" حالة دخول النساء و"2814" حالة دخول الولادة .

وبينت أنه تم إجراء " 11753" تخطيط للجنين و" 604" تخطيط قلب ، فيما تم إجراء " 315" منظار للبطن ، كما وتم الكشف المكبر عن" 1122" حالة للأمراض السرطانية وإجراء " 87" منظار جوفي و " 113" منظار رحمي و" 6154" حالة فحص لأمراض النساء و" 10900" حالة ما قبل الولادة ، إضافة إلي الكشف المبكر عن "1291" للتشوهات الخلقية للأجنة داخل رحم الأم .

وتطرقت الي الخدمات الجديدة التي قدمتها العيادات الخارجية كعيادة الغدد الصماء والسكر للحوامل الذين يعانون من هذا المرض وقد تم متابعة " 42" حالة مرضية ، وأنه سيتم افتتاح عيادة قلب للنساء الحامل .

وثمنت د. حلس الدور الكبير للطواقم العاملة في تحمل ضغط العمل والعبء الكبير الملقى عليهم .