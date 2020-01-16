مستشفى الهلال الاماراتي يرحل ما يقارب عشرة آلاف ملف طبي

غزة- الرأي

رحلت السجلات الطبية في مستشفى الهلال الاماراتي ما يقارب عشرة آلاف ملف طبي و 185771 ورقة طبية للأرشيف المركزي لوزارة الصحة، ويأتي ذلك استكمالا لانجاز الأرشفة الإلكترونية ووصولا لملف الكتروني شامل.

كما يأتي هذا الإجراء في اطار سعي مستشفى الهلال الاماراتي للإنتهاء من العمل كليا بنظام الملف الورقي واستبداله بالملف الإلكتروني والذي يسهل الوصول لمعلومات المريض الطبية والتحاليل بكل سهولة ويسر ، حيث يتم في الوقت الحالي سحب ملفات المرضى المنومين بالأقسام بعد خروجهم من القسم بشكل يومي من خلال السكانر اضافة الي سحب ملفات العيادة الخارجية قبل مراجعة المريض بيوم واحد .

يذكر أن شعبة السجلات الطبية قامت بسحب ما يقارب 10000 ملف الكترونيا في أقل من 8 شهور بمعدل 186577 ورقة ، فيما يتبقى حوالي 27000 ملف طبي يتم العمل حاليا على أرشفتها الكترونياً وصولا الى الانتهاء من الملف الورقي ,و من جانبه أثنى مدير الشؤون الإدارية والمالية أ.سامي أبو هويشل علي جهود رئيس قسم خدمات المرضى زايد ابو عيادة ومسئولة السجلات الطبية الأخت هبة حسنيين وجميع العاملين على جهودهم المخلصة على مدار الأشهر الماضية في انجاز تلك المهمة.