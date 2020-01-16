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تعليم الوسطى يجتمع بمدراء المراكز التعليمية بالوسطى

16 كانون ثاني / يناير 2020 02:09

تعليم الوسطى يجتمع بمدراء المراكز التعليمية بالوسطى
تعليم الوسطى يجتمع بمدراء المراكز التعليمية بالوسطى

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمدراء المراكز التعليمية المرخصة التابعة لمديرية الوسطى لمناقشة عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بعمل المراكز ومتابعتها خلال الفترة القادمة، بحضور رئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس، ورئيس الشعبة جمال جبر، ومشاركة مدراء ومديرات المراكز التعليمية بالوسطى وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

 وفي بداية اللقاء رحب مقداس بالحضور، مشيداً بجهود المراكز التعليمية ودورهم في تطوير المجتمع من خلال الدورات التدريبية والبرامج التعليمية التي يقدمونها، مؤكداً حرص مديرية الوسطى على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات للمراكز التعليمية للقيام بدورها التعليمي والتدريبي لبناء مجتمع متعلم ومدرب يستطيع بناء وطنه.

 وشكر رئيس قسم التعليم العام مديرية التربية والتعليم على دعمها المتواصل للأنشطة والفعاليات التي ينظمها قسم التعليم العام والدور الذي يلعبه القسم في متابعة عمل المراكز التعليمية وما تقدمه من دورات وبرامج لأفراد المجتمع، مشيدً بحرص مدراء المراكز على حضور اللقاءات التي ينظمها القسم والاستفادة منها.

 واشتمل اللقاء على مناقشة عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بعمل المراكز التعليمية ومن أبرزها تجديد الرخص والسجلات الإدارية، والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة.

تعليم الوسطى يجتمع بمدراء المراكز التعليمية بالوسطى IMG_7150
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