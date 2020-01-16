مركز غسيل الكلى بالأندونيسي طوق النجاة لمرضى الشمال

غزة- نهى مسلم- الرأي:

في إطار سياستها الرامية لتسهيل تقديم الخدمة الصحية والحد من معاناة مرضى الفشل الكلوي وتلقيهم خدمة ذات جودة في جميع محافظات قطاع غزة، شرعت وزارة الصحة في إجراءات تنفيذ انشاء مركز لغسيل الكلى وذلك بعد تخصيص قطعة أرض بتبرع من دولة قطر والمحاذية لمستشفى الاندونيسى على مساحة نصف دونم.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة بمستشفى الأندونيسى د. حسام جودة، أن الهدف من المشروع هو تخفيف معاناة مرضى الكلى والفشل الكلوي من محافظة الشمال من عبء التنقل بين المحافظات حيث سيتم تجهيز المركز ب (40) جهاز غسيل كلى، لافتا الى أن مستشفى الاندونيسى يتوفر به جهاز غسيل كلوي واحد للحالات الطارئة في قسم العناية المكثفة، إضافة الى العيادة الخارجية لمتابعي المرضى وقسم لتنويم مرضى الكلى.

وقال د.جودة خلال لقاء إعلامي، أن هناك نحو(180) مريض فشل كلوى من محافظة الشمال يجرون عمليات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا حيث تستمر فترات الغسيل الكلوي بالمجمع الى ساعات الفجر الأولى نظرا للأعداد المتزايدة مما يضاعف من الأعباء الجسدية و النفسية على هؤلاء المرضى، فضلاً عن 80 مريض ممن هم بحاجة لزراعة كلى، إضافة الى مئات المرضى الذين يعانون من التهابات و ضعف الكلى.

من جانبه، ثمن رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء د. عبدالله القيشاوي، جهود القائمين على هذا المشروع وتحديداً دولة قطر حكومة وشعباً والذي سيسهم في تخفيف معاناة 35% من المرضى الذين يتوجهون الى مجمع لشفاء بشكل شبه يومي لإجراء عمليات غسيل الكلى، كما وأن انشاء هذا المركز سيخفف من ضغط العمل على ماكينات الديلزة في مجمع الشفاء وبالتالي تخفيف فترات الغسيل الدموي التي تستمر الى ساعات ما بعد منتصف الليل لتقدم خدمات الغسيل لحوالي 500 مريض من مجمع الشفاء.

وذكر د. القيشاوي أن حوالي 820 مريض فشل كلوي في قطاع غزة يقومون بعمليات الغسيل في مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة م. بسام الحمادين، إلى أنه تم ترسية العطاء على أحد شركات المقاولات وحالياً جاري الترتيبات ليتم البدء في تنفيذ إنشاء المبنى خلال الأسبوعين القادمين، ومن المتوقع أن ينتهي بناء المركز مع تجهيزه بالأجهزة اللازمة وبدء تشغيله في مطلع عام ٢٠٢١.

يذكر أن مركز المرحومة نورة بنت راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى بالمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، سيشمل انشاء وتجهيز المركز من ثلاث طوابق بطاقة 40 جهاز غسيل كلوي وعلى مساحة 550 متر مربع وبتكلفة ًإجمالية 1.7 مليون دولار.