وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال الاماراتي يرحل ما يقارب عشرة آلاف ملف طبي وكالة الرأي الفلسطينية العيادات الخارجية لمستشفى الولادة بالشفاء تقدم خدماتها لأكثر من (37) ألف مريض وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسى ينتهى من تطعيم العاملين ضد مرض الحصبة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية غرب غزة تستقبل وفد لجنة متابعة معايير جودة الخدمات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة و أطباء لحقوق الانسان تعقدان يوماً علمياً للدعم النفسي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تصدر 118 ألف بطاقة تأمين صحي خلال عام2019 وكالة الرأي الفلسطينية الحية: لن نقبل أن يبقى حصار غزة عام 2020 كسابقه وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح دورة تدريبية حول المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نفذّنا مشاريع إنشائية بأكثر من 12 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل لمناقشة مبادرة "نجوم فلسطين"
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تصدر 118 ألف بطاقة تأمين صحي خلال عام2019

16 كانون ثاني / يناير 2020 03:27

غزة- الرأي:

حرصت وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين في مستواها الاول والثاني مع المساهمة في توفير الرعاية الصحية في مستواها الثالث عبر تطبيق نظام التأمين الصحي الحكومي.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن وحدة التأمين الصحي أن الوحدة أصدرت نحو 118 ألف بطاقة تأمين صحي مطبوع خلال عام 2019.

وبين التقرير أن عدد بطاقات التأمين الصحي الرسمي (الدفاتر) التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغت (11) ألف مقسمه الى تأمينات شؤون اجتماعية (2428)، و(5743) تأمين لموظفي الحكومة، و(979) تأمين لأسر الشهداء والجرحى، و(959) اشتراك جماعي، و(1184) تأمين اختياري، و(183) تأمين صادر للبلديات، الى جانب (11) تأمين لوزارة شؤون الاسرى.

وعلى صعيد بطاقات التأمين الورقية (تأمينات برسوم رمزية أو مجانية) التي تم إصدارها خلال عام 2019، بلغت ما يقارب (106) ألف تأمين مقسمة الى (79) ألف تأمين مجاني للعمال، و(6) آلاف تأمين برسوم رمزيه، ونحو (21) ألف تأمين لكبار السن والحالات الاجتماعية، و(885) تأمين مجاني بقرار وزارة الى جانب خريجي الجامعات، و(137) أسري مجاني.

الجدير ذكره، أن وحدة التأمين الصحي تهتم بتقديم خدمات الاشتراك في نظام التأمين الصحي للمواطن والتي يسمح من خلالها تلقي الخدمات الصحية للمرضى في المستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟