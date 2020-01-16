الصحة تصدر 118 ألف بطاقة تأمين صحي خلال عام2019

غزة- الرأي:

حرصت وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين في مستواها الاول والثاني مع المساهمة في توفير الرعاية الصحية في مستواها الثالث عبر تطبيق نظام التأمين الصحي الحكومي.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن وحدة التأمين الصحي أن الوحدة أصدرت نحو 118 ألف بطاقة تأمين صحي مطبوع خلال عام 2019.

وبين التقرير أن عدد بطاقات التأمين الصحي الرسمي (الدفاتر) التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغت (11) ألف مقسمه الى تأمينات شؤون اجتماعية (2428)، و(5743) تأمين لموظفي الحكومة، و(979) تأمين لأسر الشهداء والجرحى، و(959) اشتراك جماعي، و(1184) تأمين اختياري، و(183) تأمين صادر للبلديات، الى جانب (11) تأمين لوزارة شؤون الاسرى.

وعلى صعيد بطاقات التأمين الورقية (تأمينات برسوم رمزية أو مجانية) التي تم إصدارها خلال عام 2019، بلغت ما يقارب (106) ألف تأمين مقسمة الى (79) ألف تأمين مجاني للعمال، و(6) آلاف تأمين برسوم رمزيه، ونحو (21) ألف تأمين لكبار السن والحالات الاجتماعية، و(885) تأمين مجاني بقرار وزارة الى جانب خريجي الجامعات، و(137) أسري مجاني.

الجدير ذكره، أن وحدة التأمين الصحي تهتم بتقديم خدمات الاشتراك في نظام التأمين الصحي للمواطن والتي يسمح من خلالها تلقي الخدمات الصحية للمرضى في المستشفيات ومراكز وزارة الصحة.