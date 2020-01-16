منخفض جوي يصل فلسطين يوم غد الجمعة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول زخات محلية من الأمطار على مناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات القادمة، حيث يكون الطقس في فلسطين باردا وتتأثر بمنخفض جوي غداً الجمعة.

وأوضحت أن حالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات محلية من الأمطار متوقعة في مناطق متفرقة من فلسطين اليوم الخميس وحتى مساء الجمعة.

وأضافت أن منخفض جوي يبدأ ليلة الجمعة/ السبت ويستمر حتى يوم الأحد تهطل الأمطار خلاله في مناطق واسعة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ويوم الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات، وتبقى الحالة الجوية كما هي يوم الاثنين.